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Второй сезон аниме NieR: Automata Ver 1.1a выйдет в июле — вышел тизер продолжения

Второй сезон аниме по NieR: Automata выйдет в июле — тизер продолжения
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Студия A-1 Pictures представила тизер второго сезона аниме «Ниер: Автомата — Версия 1.1а» по мотивам одноимённой видеоигры.

Помимо короткого ролика, авторы раскрыли дату премьеры: продолжение аниме-адаптации выйдет в июле, спустя год после первого сезона.

Видео доступно на YouTube. Права на видео принадлежат A-1 Pictures.

Аниме во многом повторяет сюжет игры, но в некоторых моментах отличается от оригинала. Вероятно, во втором сезоне также будет 12 серий.

NieR: Automata Ver 1.1a собрала средние оценки пользователей: 7,6 на MyAnimeList и 7,51 на русскоязычном «Шикимори». Фанаты игры отмечали достойную адаптацию и верность оригинала, но большую аниме-аудиторию к игровой франшизе привлечь при этом не удалось.

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