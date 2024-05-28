Производитель смартфонов Nokia представил вертикальные очки в форме экранов телефона

Компания HMD, которая известна благодаря производству смартфонов Nokia, представила необычную версию солнцезащитных очков — линзы выполнены в виде двух экранов мобильного телефона, соединённых между собой.

Очки имеют вертикальную форму и призваны подчёркивать смартфон HMD Pulse Pro, к релизу которого и приурочен релиз. В коллекцию также вошли модный ремень и рюкзак для смартфона — все атрибуты выполнены в зелёном цвете.

Видео доступно на YouTube-канале компании HMD. Права на видео принадлежат HMD.

Над коллекцией работала британский дизайнер Шинейд Гори, которая отмечает, что все предметы произведены из переработанного пластика.

Ранее Ulefone представила необычный смартфон, оснащённый тепловизором.