Финал студлиги по киберспорту ВКСЛ пройдёт в Москве 16 июня — призовой 3 млн рублей
Финал Всероссийской киберспортивной студенческой лиги 2024 года пройдёт в воскресенье, 16 июня, в Москве. Соревнования примет столичная VK Play Arena — об этом «Чемпионату» рассказали в ФКС России.
В решающей части соревнований примут участие сборные восьми вузов страны, которые сразятся в четырёх дисциплинах — Dota 2, Counter-Strike 2, Tekken 8, StarСraft II. За победу будут бороться:
- РЭУ им. Плеханова (Москва);
- РТУ МИРЭА (Москва);
- СПбПУ им. Петра Великого (Санкт-Петербург);
- КНИТУ им. Туполева (Казань);
- УУНиТ (Уфа);
- НГТУ (Новосибирск);
- СВФУ (Якутск);
- СевГУ (Севастополь).
Финалисты ВКСЛ разыграют призовой фонд в размере 3 млн рублей. Кроме того, «Сбер» в рамках партнёрства выплатит победителям стипендии на общую сумму 1 млн рублей.
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