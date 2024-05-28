Финал студлиги по киберспорту ВКСЛ пройдёт в Москве 16 июня — призовой 3 млн рублей

Финал Всероссийской киберспортивной студенческой лиги 2024 года пройдёт в воскресенье, 16 июня, в Москве. Соревнования примет столичная VK Play Arena — об этом «Чемпионату» рассказали в ФКС России.

В решающей части соревнований примут участие сборные восьми вузов страны, которые сразятся в четырёх дисциплинах — Dota 2, Counter-Strike 2, Tekken 8, StarСraft II. За победу будут бороться:

РЭУ им. Плеханова (Москва);

РТУ МИРЭА (Москва);

СПбПУ им. Петра Великого (Санкт-Петербург);

КНИТУ им. Туполева (Казань);

УУНиТ (Уфа);

НГТУ (Новосибирск);

СВФУ (Якутск);

СевГУ (Севастополь).

Финалисты ВКСЛ разыграют призовой фонд в размере 3 млн рублей. Кроме того, «Сбер» в рамках партнёрства выплатит победителям стипендии на общую сумму 1 млн рублей.