Вышел русский трейлер дополнения «Финальная форма» для Destiny 2

Студия Bungie представила полноценный трейлер, посвящённый скорому релизу большого дополнения «Финальная форма» для кооперативного шутера Destiny 2.

Вместе с The Final Shape в игре появится несколько новых механик, включая комбинацию умений Света и Тьмы, а также новые предметы и летающие враги. DLC также будет содержать новую сюжетную ветку и другой игровой контент.

Дополнение «Финальная форма» станет доступно игрокам в следующий четверг, 6 июня.

Видео доступно на YouTube-канале Destiny 2. Права на видео принадлежат Bungie.

Ранее создатели представляли The Final Shape как «кульминацию 10-летней истории» игры. Изначально «Финальную форму» хотели выпустить в феврале этого года, но из-за объёма работы перенесли на несколько месяцев.