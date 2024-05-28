Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Трейлер фильма «Моана 2» покажут завтра, 29 мая — уже есть постер продолжения

Трейлер фильма «Моана 2» покажут завтра, 29 мая — уже есть постер продолжения
Комментарии

Первый трейлер приключенческого мультфильма «Моана 2» представят завтра, 29 мая — об этом заявили создатели проекта.

Пока же продолжение культовой ленты 2016 года о маленькой девочке и полубоге Мауи получило постер. На нём есть напоминание о дате премьеры: «Моану 2» начнут показывать в кино с 27 ноября 2024 года.

Сиквел расскажет, как Моана получит загадочное послание от своих предков и отправится в новое путешествие со своим лучшим другом.

Фото: Disney

Сейчас в разработке также находится полнометражный фильм «Моана». Съёмки должны стартовать осенью — к роли Мауи вернётся Дуэйн Джонсон, который не только озвучит героя, но и сам сыграет его.

При этом Disney решил никак не задействовать в проекте режиссёров оригинала Джона Маскера и Рона Клементса.

Материалы по теме
Режиссёры мультфильма «Моана» никак не задействованы в работе над фильмом
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android