Сыендук выложил пилотный выпуск своего мультсериала «Плохой маскот»

Видеоблогер и аниматор Дмитрий Сыендук опубликовал на своём YouTube-канале первый эпизод своего нового шоу «Плохой маскот».

Сюжет рассказывает, как символ крупной корпорации по имени Фокки устал сниматься в рекламе и хочет сбежать с работы, но сталкивается с ещё бо́льшими неприятностями. Параллельно развивается история студентки Ани, которая проходит практику в той же компании.

Видео доступно на YouTube-канале sndk. Права на видео принадлежат sndk.

Помимо автора «Я это уже видел» и «Объяснялкиных», над проектом работал другой известный аниматор — Сергей Лекультер. Музыку для сериала предоставила группа «Культурное наследие».

Изначально Сыендук анонсировал «Плохого маскота» ещё в 2021 году и планировал выпустить его до конца 2023-го, но работа над сериалом затянулась.