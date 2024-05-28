Авторы «Дома дракона» выпустили трейлер, посвящённый драконам Таргариенов

Стириминговый сервис Max в преддверии премьеры второго сезона сериала «Дом дракона» выпустил тематический трейлер о драконах.

В ролике авторы шоу во вселенной «Игры престолов» представили членов Дома Таргариенов и их драконов. Напомним, второй сезон будет посвящён противостоянию двух домов во главе с Алисентой Хайтауэр и Рейнирой Таргариен.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO Max.

Премьера продолжения «Дома дракона» состоится уже 17 июня, всего в сезоне запланировано восемь серий (на две меньше, чем в первом)— они будут выходить еженедельно в ночь с воскресенья на понедельник, финал состоится 4 августа.

Первый эпизод получил подзаголовок «Сын сына» и продлится 1 час 4 минуты.