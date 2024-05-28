Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы «Дома дракона» выпустили трейлер, посвящённый драконам Таргариенов

Авторы «Дома дракона» выпустили трейлер, посвящённый драконам Таргариенов
Комментарии

Стириминговый сервис Max в преддверии премьеры второго сезона сериала «Дом дракона» выпустил тематический трейлер о драконах.

В ролике авторы шоу во вселенной «Игры престолов» представили членов Дома Таргариенов и их драконов. Напомним, второй сезон будет посвящён противостоянию двух домов во главе с Алисентой Хайтауэр и Рейнирой Таргариен.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO Max.

Премьера продолжения «Дома дракона» состоится уже 17 июня, всего в сезоне запланировано восемь серий (на две меньше, чем в первом)— они будут выходить еженедельно в ночь с воскресенья на понедельник, финал состоится 4 августа.

Первый эпизод получил подзаголовок «Сын сына» и продлится 1 час 4 минуты.

Материалы по теме
Расписание выхода второго сезона сериала «Дом дракона»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android