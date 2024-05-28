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Боевик «Атлас» и третий сезон «Бриджертонов» возглавили еженедельные чарты Netflix

Боевик «Атлас» и третий сезон «Бриджертонов» возглавили еженедельные чарты Netflix
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Netflix опубликовал еженедельные чарты просмотров фильмов и сериалов в период с 20 по 26 мая. По традиции онлайн-кинотеатр поделился данными о просмотре англоязычных и неанглоязычных проектов.

Самым популярным фильмом за неделю стал боевик «Атлас» с Дженнифер Лопес — за три дня с премьеры он собрал 28,2 млн просмотров. На втором месте оказался мультфильм «Единорог Тельма» (10,7 млн), замкнул тройку
«Ледниковый период 3: Эра динозавров» (9,5 млн просмотров).

Что касается сериалов, то здесь безоговорочно лидирует третий сезон «Бриджертонов» — 25,3 млн просмотров. На втором месте оказался первый сезон всё тех же «Бриджертонов» (6,4 млн просмотров), замкнул тройку мини-сериал «Эшли Мэдисон: Секс, ложь и скандал» (6,3 млн просмотров).

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