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God of War Ragnarok для ПК анонсируют «очень скоро» — инсайдер

God of War Ragnarok для ПК анонсируют «очень скоро» — инсайдер
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По информации известного инсайдера billbil-kun, объявить о релизе God of War Ragnarok на ПК должны уже «очень скоро». Инсайдер не назвал точную дату анонса и примерную дату релиза игры, но выразил уверенность в том, что Sony вот-вот это сделает.

Вероятно, анонс состоится до конца этой недели или в самом начале июня. Ещё есть вероятность анонса во время PlayStation Showcase, которая всё ещё может пройти до конца мая.

God of War Ragnarok — продолжение God of War 2018 года, рассказывающее о новых приключениях Кратоса и его сына Атрея. Разозлив богов, отцу с сыном предстоит отправиться в новое, опасное путешествие, чтобы защититься от гнева врагов. Игра получила высокие оценки от критиков и игроков.

Экшен доступен на PS4 и PS5.

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