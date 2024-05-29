Эксперт назвал главные причины падения цен на продукцию Apple в России

Главный редактор издания «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн рассказал о главных причинах падения цен на продукцию Apple в России. Один из ключевых моментов — падения спроса после того, как компания прекратила поддержку российских пользователей.

Букштейн подчеркнул, что привлекать новых покупателей из-за прекращения поддержки у Apple не получилось. А те, кто хотел приобрести технику компании, давно это сделали.

Это связано с тем, что, во-первых, Apple прекратил поддержку своей продукции, во-вторых, он не гарантирует как производитель её качество, в-третьих, пользователи всё это поняли и решили, что, в общем, наверное, лучше не рисковать, в-четвёртых, все, кто мог купить Apple за большие, очень большие и сумасшедшие деньги, уже накупили его.

Эксперт считает, что продукцию Apple всё равно активно покупают в России, но уже не так яростно, как несколькими годами ранее. Не прекрати компания поддержку в стране, спрос бы остался таким же высоким, считает Букштейн.