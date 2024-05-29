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Съёмки сериала «Бегущий по лезвию 2099» стартуют в июне, в нём сыграет Мишель Йео — СМИ

Съёмки сериала «Бегущий по лезвию 2099» стартуют в июне, в нём сыграет Мишель Йео — СМИ
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Издание Collider поделилось парочкой деталей грядущего фильма «Бегущий по лезвию 2099» — нового сериала по киберпанковой вселенной «Бегущий по лезвию». Премьера шоу вряд ли состоится даже в этом году.

По данным издания, съёмочный процесс проекта стартует в июне в Праге и Испании. Сколько займёт производство, не сообщается. Главную роль якобы получит звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео. О её участии создатели ленты пока не объявляли.

Ранее сообщалось, что дебютный эпизод шоу поставит режиссёр «Игры престолов». Эта информация, похоже, устарела, поскольку постановщиком первых двух серий выступит Джонатан ван Туллекен, работавший над «Сёгуном».

События «Бегущего по лезвию 2099» развернутся спустя 50 лет после фильма «Бегущего по лезвию 2049» режиссёра Дени Вильнёва.

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