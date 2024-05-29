Глен Пауэлл надеется скоро вновь поработать вместе с Кристофером Ноланом

В интервью GQ актёр Глен Пауэлл, сыгравший в «Топ Ган: Мэверик» и «Кто угодно, кроме тебя», рассказал о своём желании скоро вновь поработать вместе с Кристофером Ноланом. Актёр надеется, что в ближайшее время у него будет шанс сняться в картине постановщика.

Конечно, артист сыграл в «Тёмном рыцаре: Возрождение легенды», но у него была совсем уж маленькая роль.

Пауэлл также раскрыл, что он рассматривался на роль Эрнеста Лоуренса в «Оппенгеймере», однако образ учёного воплотил актёр Джош Хартнетт. Судя по всему, после прохождения проб был сделан выбор именно в пользу Хартнетта, который показался продюсерам более убедительным в роли Лоуренса, чем Глен Пауэлл.

Пауэлл заявил, что активно поддерживает связь с Ноланом и постоянно пытается договориться с ним по поводу какой-нибудь роли, но пока это ни к чему не приводит.