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Глен Пауэлл надеется скоро вновь поработать вместе с Кристофером Ноланом

Глен Пауэлл надеется скоро вновь поработать вместе с Кристофером Ноланом
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В интервью GQ актёр Глен Пауэлл, сыгравший в «Топ Ган: Мэверик» и «Кто угодно, кроме тебя», рассказал о своём желании скоро вновь поработать вместе с Кристофером Ноланом. Актёр надеется, что в ближайшее время у него будет шанс сняться в картине постановщика.

Конечно, артист сыграл в «Тёмном рыцаре: Возрождение легенды», но у него была совсем уж маленькая роль.

Пауэлл также раскрыл, что он рассматривался на роль Эрнеста Лоуренса в «Оппенгеймере», однако образ учёного воплотил актёр Джош Хартнетт. Судя по всему, после прохождения проб был сделан выбор именно в пользу Хартнетта, который показался продюсерам более убедительным в роли Лоуренса, чем Глен Пауэлл.

Пауэлл заявил, что активно поддерживает связь с Ноланом и постоянно пытается договориться с ним по поводу какой-нибудь роли, но пока это ни к чему не приводит.

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