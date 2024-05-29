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В «Телеграме» заработал ИИ Copilot от Microsoft, но не в России

В «Телеграме» заработал ИИ Copilot от Microsoft, но не в России
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По данным издания The Verge, Microsoft выпустила свой продвинутый искусственный интеллект Copilot в «Телеграме». Нейросеть доступна для использования бесплатно, но не в России.

С помощью ИИ пользователи мессенджера могут воспользоваться одноимённым искусственным интеллектом, работающим на базе ChatGPT. Чтобы пользоваться Copilot, пользователи должны будут ввести свой номер телефона для проверки личности — это обязательное требование Microsoft.

Второй момент заключается в том, что нейросеть ограничена только текстовыми запросами и не может генерировать изображения в «Телеграме» по запросу людей. Microsoft сообщила, что Copilot может предлагать фильмы для просмотра, составлять новую программу тренировок, помогать с кодированием, переводить разговоры и быстро находить информацию в Сети.

Пока что Copilot в «Телеграме» находится в стадии бета-тестирования.

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