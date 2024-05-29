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Появились постеры с главными героями сериала «Звёздные войны: Аколит»

Появились постеры с главными героями сериала «Звёздные войны: Аколит»
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Disney продолжает рекламировать сериал «Звёздные войны: Аколит». Компания выпустила несколько персональных постеров, на которых можно увидеть главных героев и актёров, исполнивших их роль.

На постеры попали Амандла Стенберг, Ли Джонджэ, Дафни Кин и другие артисты, сыгравшие в шоу.

Фото: Disney

Фото: Disney

Фото: Disney

Фото: Disney

Фото: Disney

Сериал «Аколит» станет новым сериальным проектом по вселенной «Звёздных войн» для Disney. В первый сезон войдёт восемь эпизодов. По большей части шоу расскажет о ситхах и их зарождении. Джедаи на практике первый раз столкнутся с сильными противниками и будут пытаться предпринять меры для победы над ними.

Премьера «Аколита» состоится 4 июня — в этот день выйдет сразу две серии. Остальные будут выходить один раз в неделю.

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