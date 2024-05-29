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Браузеры Opera теперь поддерживают улучшенный ИИ Gemini от Google

Браузеры Opera теперь поддерживают улучшенный ИИ Gemini от Google
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Издание The Verge сообщило, что благодаря партнёрству с Google в браузере Opera появится возможность более тесного взаимодействия с ИИ. Владельцы Opera уже могут пользоваться интегрированным помощником Aria, но теперь его функционал расширится языковыми моделями Gemini.

В The Verge отметили, что Aria не полагается на одну модель искусственного интеллекта для реагирования на запросы пользователей, а выбирает ту модель, которая, по её мнению, лучше всего подойдёт для конкретной задачи. Благодаря этой новой интеграции Aria может подключаться к Gemini, которая, по словам компании, предоставляет пользователям Opera «самую актуальную информацию».

Aria доступна во всех браузерах Opera, включая игровой браузер Opera GX. Нейросеть Google Gemini также поддерживается любым браузером Opera.

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