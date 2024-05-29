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«Он надерёт ему задницу»: Энтони Старр считает, что Хоумлендер победит Супермена в битве

«Он надерёт ему задницу»: Энтони Старр считает, что Хоумлендер победит Супермена в битве
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Во время недавнего интервью изданию Screen Rant актёр Энтони Старр, играющий Хоумлендера в «Пацанах», порассуждал на тему битвы его персонажа с Суперменом. По мнению артиста, Хоумлендер «надерёт задницу Супермену».

По словам Старра, преимущество Хоумлендера в том, что он не будет ограничиваться какими-то моральными границами и без проблем воспользуется всеми преимуществами.

Речь не про криптонит, а про то, что Хоумлендер будет драться грязно. Он из тех, кто во время падения встанет и бросит тебе песок в глаза. А Супермен всегда такой: «О, я бы этого не сделал… есть невинные люди и дети, которые могут пострадать». Хоумлендер справится с этим и надерёт ему задницу.

Ранее о противостоянии двух персонажей высказывался создатель «Пацанов» Эрик Крипке. Он тоже считает, что у Кларка Кента нет шансов против Хоумлендера.

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