Вышел тизер приключенческого сериала «Юг» с Ярославом Могильниковым в главной роли

Okko представил тизер приключенческого сериала «Юг». В ролике показали главного героя, 14-летнего парня Юга Кипенья, который воспитывался одной бабушкой. Также показали и различные отрезки из всего шоу.

Видео доступно на YouTube-канале онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

«Юг» — история о 14-летнем скромном парне, которого воспитала бабушка. Мама Юга умерла, когда ему было всего три года, а отца он никогда не видел. Всё меняется, когда на свой день рождения Юг обнаруживает в бабушкином шкафу деньги, которые присылал папа. С этого момента начинается история большого путешествия Юга в поисках отца.

В ролях: Ярослав Могильников, Надежда Маркина, Тимофей Трибунцев, Юрий Колокольников, Александр Яценко, Денис Дорохов, Кирилл Кяро, Игорь Грабузов, Антон Кузнецов, Юлия Снигирь, Анна Уколова, Дарья Екамасова и другие.