Расписание третьего дня топ-турнира IEM Dallas 2024 по Counter-Strike 2

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Сегодня, 29 мая, продолжится топ-турнир Intel Extreme Masters Dallas 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 250 тыс.

Групповая стадия чемпионата в Далласе подходит к концу. По итогам третьего игрового дня станут известны все шесть участников плей-офф соревнования.

Расписание третьего игрового дня IEM Dallas 2024 по CS 2

29 мая, 20:00. Группа B, нижняя сетка, Natus Vincere (Украина) — HEROIC (Дания)

29 мая, 20:00. Группа B, нижняя сетка, Virtus.pro (Россия) — BIG (Германия)

— BIG (Германия) 29 мая, 23:00. Группа A, верхняя сетка, 9z Team (Южная Америка) — Team Vitality (Европа)

29 мая, 23:00. Группа B, верхняя сетка, Team Spirit (Россия) — FaZe Clan (Европа)

— FaZe Clan (Европа) 30 мая, 02:00. Группа A, нижняя сетка, G2 Esports (Европа) — Team Liquid (Северная Америка)

30 мая, 02:00. Группа B, нижняя сетка, победитель первой серии — победитель второй серии

Ранее слоты в плей-офф IEM Dallas 2024 себе гарантировала такие команды, как 9z Team, Team Vitality, Team Spirit и FaZe Clan.