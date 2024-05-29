Расписание третьего дня топ-турнира IEM Dallas 2024 по Counter-Strike 2
Сегодня, 29 мая, продолжится топ-турнир Intel Extreme Masters Dallas 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 250 тыс.
Групповая стадия чемпионата в Далласе подходит к концу. По итогам третьего игрового дня станут известны все шесть участников плей-офф соревнования.
Расписание третьего игрового дня IEM Dallas 2024 по CS 2
- 29 мая, 20:00. Группа B, нижняя сетка, Natus Vincere (Украина) — HEROIC (Дания)
- 29 мая, 20:00. Группа B, нижняя сетка, Virtus.pro (Россия) — BIG (Германия)
- 29 мая, 23:00. Группа A, верхняя сетка, 9z Team (Южная Америка) — Team Vitality (Европа)
- 29 мая, 23:00. Группа B, верхняя сетка, Team Spirit (Россия) — FaZe Clan (Европа)
- 30 мая, 02:00. Группа A, нижняя сетка, G2 Esports (Европа) — Team Liquid (Северная Америка)
- 30 мая, 02:00. Группа B, нижняя сетка, победитель первой серии — победитель второй серии
Ранее слоты в плей-офф IEM Dallas 2024 себе гарантировала такие команды, как 9z Team, Team Vitality, Team Spirit и FaZe Clan.
Комментарии