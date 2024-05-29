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ТНТ перезапустит «Универ» с новыми актёрами — вернутся и некоторые старые

ТНТ перезапустит «Универ» с новыми актёрами — вернутся и некоторые старые
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Издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило о новом проекте во вселенной «Универа». Сейчас проходит съёмочный процесс шоу «Универ. Молодые», который одновременно продолжит «13 лет спустя» и перезапустит франшизу. В проекте почти не будет знакомых актёров.

В центре повествования окажется пятёрка первокурсников, заселяющихся в 510-й блок общежития МВГУ. В тот же самый блок, где жили старые герои. Павел Владимирович Зуев вернётся в ВУЗ, чтобы снова сделать его лучшим в стране, а новым комендантом общежития станет Тамара Михайловна – сестра Зои Михайловны. Помогать ей будет Кисель. Ещё в шоу появится Кузя, который стал главным спонсором МВГУ, а также Вика Бобр, которая появлялась в «Новой общаге».

Фото со съёмок

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

В актёрском составе проекта задействованы Илья Сигалов, Алина Воскресенская, Екатерина Чаннова, Кирилл Мешалкин и Марина Федункив. К своим ролям вернутся Сергей Пиоро, Григорий Кокоткин, Юлия Франц и Виталий Гогунский.

Даты выхода у шоу пока нет.

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