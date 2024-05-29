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Результат матча Team Spirit — Natus Vincere (IEM Dallas 2024 по КС2)

Российская Team Spirit победила NAVI и прошла в плей-офф IEM Dallas 2024 по CS 2
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Российский состав Team Spirit заработал вторую победу подряд в рамках групповой стадии топ-турнира IEM Dallas 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 250 тыс.

В матче за выход в основную стадию чемпионата в Далласе команда Данила Donk Крышковца столкнулась с Natus Vincere. «Драконы» уверенно закрыли победителей турнира PGL Major Copenhagen 2024, одолев оппонентов со счётом 2:0.

CS 2. Intel Extreme Masters Dallas 2024 . Группа B. 1/2 финала (верхняя сетка)
28 мая 2024, вторник. 20:00 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 0
Natus Vincere

В первой встрече на IEM Dallas 2024 «спириты» разгромили австралийскую FlyQuest. Две победы в групповой стадии гарантировали Team Spirit выход в финал верхней сетки, где команда из России будет противостоять европейской FaZe Clan. Несмотря на исход матча, оба коллектива выступят в плей-офф.

Что касается NAVI, «рождённые побеждать» сразятся с HEROIC в нижней сетке за право продолжить выступление на турнире.

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