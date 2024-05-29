В PS Store началась большая распродажа с хорошими скидками на игры

Сегодня в PS Store началась масштабная распродажа в честь наступления Days of Play. В ходе акции скидки получили как новинки, так и старые игры. К примеру, впервые на скидки попала игра «Человек-паук 2».

Самые интересные предложения

Акция Days of Play продлится до 13 июня. Скидки на игры будут действовать до того же времени.