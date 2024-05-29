В PS Store началась большая распродажа с хорошими скидками на игры
Сегодня в PS Store началась масштабная распродажа в честь наступления Days of Play. В ходе акции скидки получили как новинки, так и старые игры. К примеру, впервые на скидки попала игра «Человек-паук 2».
Самые интересные предложения
- «Человек-паук 2» — 1499 лир (примерно 4,1 тысячи рублей)
- Rise of the Ronin — 1499 лир (примерно 4,1 тысячи рублей)
- Tekken 8 (Deluxe Edition) — 1924 лиры (примерно 5,3 тысячи рублей)
- Cyberpunk 2077 — 1199 лир (примерно 3,2 тысячи рублей)
- Ремастер The Last of Us Part 2 — 999 лир (примерно 2,7 тысячи рублей)
- Alan Wake 2 — 879 лир (примерно 2,4 тысячи рублей)
- Final Fantasy 7 Rebirth — 1499 лир (примерно 4,1 тысячи рублей)
- Alone in the Dark — 1124 лиры (примерно 3,1 тысячи рублей)
- Lies of P — 965 лир (примерно 2,6 тысячи рублей)
- Mortal Kombat 1 — 751 лира (примерно 2 тысячи рублей)
Акция Days of Play продлится до 13 июня. Скидки на игры будут действовать до того же времени.
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