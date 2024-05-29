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В Steam появится функция записи и публикации клипов

В Steam появится функция записи и публикации клипов
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Создатель сервиса Steam DataBase Павел Дюндик раскрыл новую функцию, которая совсем скоро появится в лаунчере Steam. По его данным, Valve разработала опцию, позволяющую записывать и делиться клипами прямо в клиенте магазина.

Программист также показал первые скриншоты функционала со стильным интерфейсом. Судя по изображениям, запись, сохранение, просмотр и отправка клипов будут реализованы нативно, а записывать короткие ролики можно будет в том числе в фоновом режиме.

Клипы в Steam

Клипы в Steam

Фото: X/Pavel Djundik

Фото: X/Pavel Djundik

Судя по первым изображениям, анонс опции может состояться уже совсем скоро. В студии Valve пока не подтверждали информацию Дюндика, однако создатель платформы Steam DataBase уже не раз делился новыми апдейтами лаунчера задолго до разработчиков.

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