«Это фильмы для детей»: создатель «Звёздных войн» встал на защиту трилогии приквелов

Создатель «Звёздных войн» Джордж Лукас в очередной раз ответил на критику приквелов вселенной, которые рассказывали о становлении Дарта Вейдера и оказали важное влияние на лор франшизы. Автор заявил, что многие зрители критиковали трилогию за то, что она получилось излишне «детской».

Лукас отметил, что изначально задумывал трилогию именно для подростков. В ней он хотел поднять вечные вопросы, которые задают себе люди в периоде полового созревания.

Это фильмы для 12-летних детей, переживающих период полового созревания. Они не знают, что делают, и задают важные вопросы: «О чём мне следует беспокоиться? Что важно в жизни?» И в «Звёздных войнах» тоже есть эти вопросы. Да, они не на поверхности, но вы точно их найдёте, особенно если вы молоды.

Ближайшим проектом по культовой вселенной станет сериал «Аколит» — шоу расскажет о зарождении ситхов, главных противниках джедаев. Премьера состоится 4 июня: в этот день выйдет сразу два эпизода.