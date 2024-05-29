Стало известно распределение слотов в плей-ин Riyadh Masters 2024 по Доте между регионами

В Сети появилась информация о том, сколько представителей различных регионов примет участие в стадии плей-ин на турнире Riyadh Masters 2024 по Dota 2.

Всего в первом этапе чемпионата в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, примут участие 12 коллективов, которые определятся по итогам отборочных в семи регионах. Распределение слотов выглядит следующим образом:

Северная Америка (31.05-02.06) — 1 слот

Юго-Восточная Азия (31.05-02.06) — 2 слота

Восточная Европа (31.05-02.06) — 1 слот

Южная Америка (02.06-04.06) — 2 слота

Западная Европа (02.06-04.06) — 2 слота

Ближний Восток и Северная Африка (02.06-04.06) — 1 слот

Китай (02.06-04.06) — 3 слота

Кроме победителей квалификаций, на международном чемпионате Riyadh Masters 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 5 млн выступят команды, получившие прямые приглашения на ивент по итогам ESL Pro Tour, — это Team Falcons, BetBoom Team, Gaimin Gladiators, Xtreme Gaming, Tundra Esports, OG, Team Liquid и Team Spirit.