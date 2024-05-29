Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стало известно распределение слотов в плей-ин Riyadh Masters 2024 по Доте между регионами

Стало известно распределение слотов в плей-ин Riyadh Masters 2024 по Доте между регионами
Аудио-версия:
Комментарии

В Сети появилась информация о том, сколько представителей различных регионов примет участие в стадии плей-ин на турнире Riyadh Masters 2024 по Dota 2.

Всего в первом этапе чемпионата в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, примут участие 12 коллективов, которые определятся по итогам отборочных в семи регионах. Распределение слотов выглядит следующим образом:

  • Северная Америка (31.05-02.06) — 1 слот
  • Юго-Восточная Азия (31.05-02.06) — 2 слота
  • Восточная Европа (31.05-02.06) — 1 слот
  • Южная Америка (02.06-04.06) — 2 слота
  • Западная Европа (02.06-04.06) — 2 слота
  • Ближний Восток и Северная Африка (02.06-04.06) — 1 слот
  • Китай (02.06-04.06) — 3 слота

Кроме победителей квалификаций, на международном чемпионате Riyadh Masters 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 5 млн выступят команды, получившие прямые приглашения на ивент по итогам ESL Pro Tour, — это Team Falcons, BetBoom Team, Gaimin Gladiators, Xtreme Gaming, Tundra Esports, OG, Team Liquid и Team Spirit.

Материалы по теме
Team Spirit получила прямое приглашение на Riyadh Masters 2024 по Доте c призовым $ 5 млн
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android