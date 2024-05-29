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Фильм «Город Бога» получит продолжение в виде сериала — он стартует в августе

Фильм «Город Бога» получит продолжение в виде сериала — он стартует в августе
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Warner Bros. сообщила, что фильм «Город Бога» получит продолжение в виде сериала. Шоу «Город Бога: Борьба накаляется» развернётся через 20 лет после событий оригинальной картины.

Сюжет шоу продолжит события оригинала и расскажет о борьбе бразильцев против наркоторговцев, полиции и вооружённых дружинников, и их стремлении к лучшей жизни. В проект включены отрывки из фильма в качестве ретроспективных кадров, восстанавливающих воспоминания главных героев.

В сериале к своим ролям вернутся многие актёры, сыгравшие персонажей в оригинальном фильме: Александр Родригес, Тьяго Мартинс, Роберта Родригес, Сабрина Роза, Кико Маркес и Эдсон Оливейра. Среди новых актёров — Андрея Орта, Маркос Палмейра, Джефферсон Бразил и другие.

Сериал «Город Бога: Борьба накаляется» выйдет на HBO Max в августе.

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