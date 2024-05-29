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Представлен ноутбук GPD Duo с двойным OLED-экраном и поддержкой стилуса

Представлен ноутбук GPD Duo с двойным OLED-экраном и поддержкой стилуса
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Компания GPD Technology представила стильный ноутбук GPD Duo сразу с двумя экранами. Подробные спецификации, характеристики, цена и дата старта продаж неизвестны, однако производитель всё же раскрыл первые детали будущего гаджета.

Так, GPD Duo оснащён двумя 13-дюймовыми экранами с матрицей AMOLED от Samsung. Один дисплей можно складывать по-разному, превратив его в настоящий гибрид, которым могут пользоваться сразу два человека. Оба дисплея поддерживают сенсорное управление с 10-точечным касанием, более 4096 уровней чувствительности к нажатию стилуса и протокол MPP (Microsoft Pen).

В GPD Technology отметили, что в GPD Duo также будут некие функции искусственного интеллекта, однако никаких подробностей раскрывать не стали. Вполне возможно, что полноценный анонс устройства состоится уже в ближайшее время.

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