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Cloud9 пропустит турнир YaLLa Compass 2024 по CS 2 — клуб всё ещё не собрал состав

Cloud9 пропустит турнир YaLLa Compass 2024 по CS 2 — клуб всё ещё не собрал состав
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Российская команда Cloud9 снялась с турнира YaLLa Compass 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 400 тыс. Об этом сообщил турнирный оператор YaLLa Esports в социальных сетях.

Как сообщается в анонсе организаторов чемпионата, Cloud9 пропустит соревнование из-за того, что клуб не смог вовремя представить полный ростер для участия в ивенте.

Команду Кирилла Boombl4 Михайлова на турнире заменит европейская Fnatic. Стоит отметить, что представители киберспортивной организации C9 никак не комментировали данную ситуацию.

В апреле 2024 года активный состав Cloud 9 покинули три игрока — Денис electroNic Шарипов перешёл в Virtus.pro, а Абай HObbit Хасенов и Илья Perfecto Залуцкий были переведены в запас коллектива.

После этого Cloud9 снялась с таких топ-турниров по CS 2, как ESL Pro League Season 19 и BetBoom Dacha Belgrade 2024. Вокруг ростера российской команды ходит много слухов, однако пока киберспортивный клуб не анонсировал обновлённый состав.

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