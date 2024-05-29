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Apple отложила производство iPhone 16 Pro Max из-за проблем с дисплеем — СМИ

Apple отложила производство iPhone 16 Pro Max из-за проблем с дисплеем — СМИ
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Как сообщает корейское издание The Elec, компания Apple одобрила старт производства дисплеев для iPhone 16, 16 Plus и 16 Pro на заводах LG, Samsung и BOE. Как оказалось, в корпорации оказались не удовлетворены качеством экранов для iPhone 16 Pro Max, из-за чего их производство отложено на неопределённый срок.

Как отмечают в издании 9to5Mac, задержка в производстве дисплеев для iPhone 16 Pro Max может быть вызвана новой технологией ультратонких дисплеев BRS, первые тесты которой выявили проблемы с перегревом устройства. Однако на заводах в Южной Корее и Китае якобы уже исправили дефект и ожидают одобрения от Apple.

Небольшая задержка в производстве дисплеев для iPhone 16 Pro Max вряд ли повлияет на срок выхода гаджета. Как сообщают инсайдеры, релиз новой линейки смартфонов от Apple состоится в сентябре 2024 года.

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