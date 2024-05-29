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Иван MinD_ContRoL Иванов стал новым игроком Shopify Rebellion по Dota 2

Иван MinD_ContRoL Иванов стал новым игроком Shopify Rebellion по Dota 2
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Болгарский профессиональный игрок и чемпион The International 2017 Иван MinD_ContRoL Иванов присоединился к составу Shopify Rebellion по Dota 2.

В североамериканском коллективе опытный киберспортсмен займёт третью позицию. До этого данную роль в Shopify Rebellion исполнял Йонас SabeRLighT- Волек, однако 25 мая чех был переведён в инактив команды.

В декабре 2023 года MinD_ContRoL покинул клуб Nigma Galaxy после восьми лет выступления с костяком коллектива. Затем Иванов присоединился к ростеру Tundra Esports, но менее чем через два месяца его исключили из активного состава команды из-за ряда внутренних конфликтов.

Состав Shopify Rebellion по Dota 2:

  • Артур Arteezy Бабаев
  • Эрин Yopaj Джаспер Феррер
  • Иван MinD_ContRoL Иванов
  • Картик Kitrak Ратхи
  • Андре skem Габриэль Онг
  • Канишка BuLba Соcэил (тренер)

С обновлённым ростером Shopify Rebellion выступит в закрытых отборочных Северной Америки к таким международным чемпионатам, как Riyadh Masters 2024 и The International 2024.

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