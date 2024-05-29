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Вышел российский постер вестерна «Горизонты» Кевина Костнера — премьера 27 июня

Вышел российский постер вестерна «Горизонты» Кевина Костнера — премьера 27 июня
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Группа компаний «Парадиз» представила локализованный постер фильма фильма «Горизонты: Часть 1». Именно это промоизображение будут использовать российские кинотеатры для рекламы картины. Премьера картины в России состоится уже 27 июня, а 15 августа в прокат выйдет вторая часть эпопеи.

Фото: Warner Bros./ «Парадиз»

«Горизонты» расскажут эпичную историю о последствиях Гражданской войны в США в середине XIX века и расширении страны в сторону Дикого Запада. Дилогия во многом посвящена противостоянию американского правительства и коренного населения Америки — индейцев. Впоследствии Кевин Костнер планирует снять ещё две части франшизы.

Главную роль в обеих картинах исполнил Кевин Костнер («Танцующий с волками») — он же впервые за 20 лет выступил и режиссёром вестерна. В лентах также снялись Сэм Уортингтон («Аватар»), Сиенна Миллер («Снайпер») и Майкл Рукер («Настоящий детектив»).

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