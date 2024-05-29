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Видеокарта RTX 5090 будет компактнее RTX 4090 — инсайдер

Видеокарта RTX 5090 будет компактнее RTX 4090 — инсайдер
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Совсем скоро состоится анонс GeForce RTX 5090 — новой флагманской видеокарты от компании NVIDIA. Как сообщает инсайдер под ником Kopite7kimi, новый графический чип будет куда меньше своего предшественника.

По данным его источников, RTX 5090 Founders Edition займёт всего два слота на материнской плате вместо трёх у RTX 4090. В издании Wccftech предположили, что NVIDIA удалось полностью переработать систему охлаждения видеокарты, которая работает куда эффективнее нынешнего флагмана с её энергопотреблением в 400 Вт. Обо всех деталях чипа и новой архитектуры Blackwell компания должна рассказать на отдельной презентации в ближайшие месяцы.

Выход видеокарт RTX 5000 запланирован на четвёртый квартал 2024 года — в период с октября по декабрь. Ожидается, что флагманская RTX 5090 получит сразу 32 ГБ видеопамяти на базе GDDR7.

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