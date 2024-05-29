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Вышел дебютный трейлер мультфильма «Моана 2» с Дуэйном Джонсоном

Вышел дебютный трейлер мультфильма «Моана 2» с Дуэйном Джонсоном
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Состоялась премьера дебютного трейлера приключенческого мультфильма «Моана 2». В ролике показали главную героиню, полубога Мауи в озвучке Дуэйна Джонсона, различные экзотические острова и похорошевший визуал.

Видео доступно на YouTube-канале The Rock. Права на видео принадлежат Disney.

Сиквел расскажет, как Моана получит загадочное послание от своих предков и отправится в новое путешествие со своим лучшим другом. Другие детали сюжета пока не раскрываются.

Ко всему прочему, в разработке также находится полнометражный фильм «Моана». Съёмки должны стартовать осенью — к роли Мауи вернётся Дуэйн Джонсон, который не только озвучит героя, но и сам сыграет его.

Мировая премьера мультфильма «Моана 2» состоится 27 ноября.

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Фото: Disney

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