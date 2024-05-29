Фильм «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» выйдет в кинотеатрах России 30 мая

23 мая в мировых кинотеатрах состоялась мировая премьера фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» — приквела ленты «Безумный Макс: Дорога ярости». Лента официально не вышла в кинотеатрах России, однако уже 30 мая картина всё же появится в ассортименте большинства отечественных киносетей.

Как и в случае с другими голливудскими фильмами, «Фуриосу» будут показывать в стране с помощью предсеансового обслуживания и других методик трансляции с русским дубляжом. Таким образом, лента добралась до России спустя всего неделю после запуска в остальном мире.

В центре сюжета ленты оказывается Фуриоса — однорукая женщина-воительница, роль которой в «Дороге ярости» исполнила Шарлиз Терон. В приквеле молодую героиню сыграла Аня Тейлор-Джой, звезда «Хода королевы» и недавней «Дюны 2». В ленте рассказывают о её молодости и приключениях до знакомства с Максом, а также о противостоянии с Дементусом в исполнении Криса Хемсворта.