Милана Хаметова и Дава — в трейлере комедии «Не одна дома»

Кинокомпания «Атмосфере Кино» опубликовала полноценный трейлер комедийного фильма «Не одна дома» с Миланой Хаметовой в главной роли. В ролике показали центральных персонажей истории и несколько комичных ситуаций.

Видео доступно на YouTube-канале «Атмосфера Кино». Права на видео принадлежат «Атмосфере Кино».

Согласно синопсису, ученица пятого класса Маша Каметова узнаёт, что останется на несколько дней дома одна, потому что родители уезжают в срочную командировку. Присмотреть за Машей вызвали няню, у которой есть коварный план. Как только Маша догадывается об этом, она решает с помощью современных гаджетов вывести преступницу на чистую воду.

Также в актёрский состав вошли блогер DAVA, Равшана Куркова, Алексей Маклаков, Юлианна Михневич, Александр Головин, Дмитрий Калихов, Ксения Новикова, Сергей Пукита и другие. Кресло режиссёра занял

Василий Свиридов.

Премьера картины «Не одна дома» в российском прокате состоится 11 июля.