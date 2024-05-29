Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Милана Хаметова и Дава — в трейлере комедии «Не одна дома»

Милана Хаметова и Дава — в трейлере комедии «Не одна дома»
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания «Атмосфере Кино» опубликовала полноценный трейлер комедийного фильма «Не одна дома» с Миланой Хаметовой в главной роли. В ролике показали центральных персонажей истории и несколько комичных ситуаций.

Видео доступно на YouTube-канале «Атмосфера Кино». Права на видео принадлежат «Атмосфере Кино».

Согласно синопсису, ученица пятого класса Маша Каметова узнаёт, что останется на несколько дней дома одна, потому что родители уезжают в срочную командировку. Присмотреть за Машей вызвали няню, у которой есть коварный план. Как только Маша догадывается об этом, она решает с помощью современных гаджетов вывести преступницу на чистую воду.

Также в актёрский состав вошли блогер DAVA, Равшана Куркова, Алексей Маклаков, Юлианна Михневич, Александр Головин, Дмитрий Калихов, Ксения Новикова, Сергей Пукита и другие. Кресло режиссёра занял
Василий Свиридов.

Премьера картины «Не одна дома» в российском прокате состоится 11 июля.

Материалы по теме
Видео
Эмма Стоун и Джесси Племонс — в трейлере фильма «Виды доброты»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android