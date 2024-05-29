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Студия FISSURE получила права на русскоязычное освещение Esports World Cup на три года

Студия FISSURE получила права на русскоязычное освещение Esports World Cup на три года
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Студия FISSURE получила права на русскоязычное освещение киберспортивного фестиваля Esports World Cup 2024, который пройдёт в Саудовской Аравии с 3 июля по 25 августа.

Как сообщается в анонсе, FISSURE получила права на трансляцию турниров мероприятия сразу на три года.

Студия займётся организацией русскоязычных стримов по всем дисциплинам ивента, включая такие популярные игры, как Dota 2, Counter-Strike 2, Mobile Legends: Bang Bang, Apex Legends и другие.

В этом году FISSURE также освещала такие соревнования, как BetBoom Dacha Dubai 2024 по Dota 2 и BetBoom Dacha Belgrade 2024 по CS 2.

Esports World Cup 2024 пройдёт в LAN-формате с 3 июля по 25 августа 2024 года. В рамках киберспортивного ивента пройдут соревнования более чем по 19 дисциплинам, а общий призовой фонд превысит $ 60 млн.

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