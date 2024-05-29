Хоумлендера из «Пацанов» добавят в Mortal Kombat 1 уже 4 июня

Разработчики Mortal Kombat 1 из студии NetherRealm опубликовали геймплейный трейлер нового персонажа игры— Хоумлендера из сериала «Пацаны». В ролике показали приёмы героя, сражение с Лю Каном, Китаной и эпичное фаталити с пассажирским самолётом.

Видео доступно на YouTube-канале Mortal Kombat. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Знаменитый суперзлодей станет доступен всем обладателям набора Kombat Pack уже 4 июня, а отдельно приобрести бойца геймеры смогут только с 11-го числа.

Ранее в Mortal Kombat 1 появился Ермак, который знаком поклонникам франшизы по предыдущим играм серии. До этого авторы также добавляли в файтинг героев из популярных франшиз.

Mortal Kombat 1 доступна на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch.