PlayStation покажет новые игры 31 мая на шоу State of Play

Компания Sony объявила, что новый выпуск презентации State of Play начнётся 31 мая в 1:00 по Москве. Продолжительность шоу составит 30 минут — в его рамках покажут около 14 игр, однако их названия не раскрываются.

Фото: Sony

Инсайдеры уверяют, что на State of Play анонсируют сиквел Ghost of Tsushima, новую игру в серии Astro Bot, покажут шутер Concord от студии Remedy (создатели Control и Alan Wake) и поделятся свежими деталями Death Stranding 2.

Ко всему прочему, в 2:00 по Москве того же дня начнётся презентация, посвящённая франшизе Silent Hill. Ожидается, что на ней поделятся деталями фильма «Возвращение в Сайлент-Хилл», а также расскажут про долгожданный ремейк Silent Hill 2 и другие проекты по серии.