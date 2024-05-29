Игрок, занимавший топ-1 по MMR в матчмейкинге Dota 2, получил бан за абуз системы

Игрок под никнеймом Sherlock, оказавшийся в списке лучших игроков Европы в Dota 2 по MMR благодаря уязвимости системы матчмейкинга, получил бан от Valve.

По информации различных источников, аккаунт абузера был заблокирован. Кроме этого, блокировки получили и другие аккаунты, с которых играли боты, использовавшиеся для нечестного получения внутриигрового рейтинга. При этом отмечается, что возможность такого абуза в игре всё ещё сохраняется.

Абузер Sherlock обгонял watson Фото: Valve

На пике Sherlock смог достичь первого ранга в европейском матчмейкинге, опередив киберспортсмена Алимжана watson Исламбекова, который стал первым игроком в истории Dota 2 с 14 000 MMR.

Абуз стал возможен из-за жетонов двойного рейтинга, добавленных в игру вместе с ивентом «Павшая корона». Планирует ли Valve как-то исправлять сложившуюся ситуацию, неизвестно.