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Пилот шоу «Плохой маскот» от Сыендука собрал 600 тыс. просмотров за сутки

Пилот шоу «Плохой маскот» от Сыендука собрал 600 тыс. просмотров за сутки
Аудио-версия:
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28 мая блогер Дмитрий Сыендук опубликовал на YouTube пилотный эпизод своего нового шоу под названием «Плохой маскот». За первые сутки после премьеры серия набрала более 600 тыс. просмотров и почти 100 тыс. лайков.

Видео доступно на YouTube-канале sndk. Права на видео принадлежат sndk.

По словам Сыендука, если пилот получится успешным, то команда начнёт строить планы на полноценный сезон.

Пилотную серию было решено выложить в свободный доступ на YouTube, чтобы сразу получить живой фидбэк от зрителей. Всё по-честному: если аудитория оценит пробник, то можно будет уже строить планы на целый сезон. За сутки с момента релиза делать выводы рановато, но у «Плохого маскота» уже сформировалось что-то вроде фандома: народ активно поддерживает мультфильм, делает мемы, рисует фанарты

Напомним, сериал рассказывает о маскоте крупной корпорации по имени Фокки, который устал сниматься в рекламе и хочет сбежать с работы, но сталкивается с ещё бо́льшими неприятностями. Параллельно развивается история студентки Ани, которая проходит практику в той же компании.

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