Пилот шоу «Плохой маскот» от Сыендука собрал 600 тыс. просмотров за сутки

28 мая блогер Дмитрий Сыендук опубликовал на YouTube пилотный эпизод своего нового шоу под названием «Плохой маскот». За первые сутки после премьеры серия набрала более 600 тыс. просмотров и почти 100 тыс. лайков.

Видео доступно на YouTube-канале sndk. Права на видео принадлежат sndk.

По словам Сыендука, если пилот получится успешным, то команда начнёт строить планы на полноценный сезон.

Пилотную серию было решено выложить в свободный доступ на YouTube, чтобы сразу получить живой фидбэк от зрителей. Всё по-честному: если аудитория оценит пробник, то можно будет уже строить планы на целый сезон. За сутки с момента релиза делать выводы рановато, но у «Плохого маскота» уже сформировалось что-то вроде фандома: народ активно поддерживает мультфильм, делает мемы, рисует фанарты

Напомним, сериал рассказывает о маскоте крупной корпорации по имени Фокки, который устал сниматься в рекламе и хочет сбежать с работы, но сталкивается с ещё бо́льшими неприятностями. Параллельно развивается история студентки Ани, которая проходит практику в той же компании.