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Вигго Мортенсен использовал меч из «Властелина колец» в своём фильме

Вигго Мортенсен использовал меч из «Властелина колец» в своём фильме
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Недавно звезда кинофраншизы «Властелин колец» Вигго Мортенсен пообщался с журналистами издания GQ. Главной темой разговора стал вестерн «Мёртвые не причиняют боли», режиссёром которого выступил сам Мортенсен.

Видео доступно на YouTube-канале «Киноафиша Трейлеры». Права на видео принадлежат Recorded Picture Company.

По словам актёра, в одной из сцен будущей ленты он использовал меч Андурил из фильмов по «Властелину колец». Сперва Вигго Мортенсен обратился за разрешением к Питеру Джексону, а затем к студии Warner Bros. Раз эпизод с клинком получился коротким, то никаких проблем с его добавлением в вестерн не возникло.

Действие картины разворачивается в Сан-Франциско 1860-х годов. Франко-канадка Вивьен Ле Куди влюбляется в датского иммигранта Хольгера Ольсена, однако их разлучает начавшаяся Гражданская война в США.

Премьера фильма «Мёртвые не причиняют боли» в кинотеатрах России состоится уже 30 мая.

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