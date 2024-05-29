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Вышел трейлер 3-го сезона сериала «Медведь» с Джереми Алленом Уайтом

Вышел трейлер 3-го сезона сериала «Медведь» с Джереми Алленом Уайтом
Аудио-версия:
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Телеканал FX опубликовал первый трейлер третьего сезона сериала «Медведь». Продолжение драматического шоу с Джереми Алленом Уайтом вернётся уже 27 июня. По традиции все эпизоды будут доступны в день премьеры.

Видео доступно на YouTube-канале FX Networks. Права на видео принадлежат FX.

Сериал «Медведь» рассказывает о молодом шеф-поваре Кармене Берзатто, который возвращается домой в Чикаго, чтобы попытаться спасти небольшой ресторан The Beef, унаследованный им от умершего брата. Ряд вещей идёт не по плану, поэтому герою приходится принимать трудные и непопулярные среди работников решения, чтобы спасти заведение.

Премьера первого сезона шоу состоялась в июне 2022 года, а второго — в июне 2023-го. Сериал высоко оценили как критики, так и зрители, а на церемонии «Эмми»-2023 произведение удостоилось сразу пяти наград. Четвёртый сезон также наверняка не заставит себя ждать: его снимают вместе с третьим.

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