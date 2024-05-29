Virtus.pro и Natus Vincere покинули IEM Dallas 2024 по CS2 по итогам групповой стадии

Российская Virtus.pro и украинская Natus Vincere потерпели вторые поражения в рамках групповой стадии топ-турнира IEM Dallas 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 250 тыс.

«Медведи», упав в нижнюю сетку после поражения в матче против FaZe Clan, столкнулись с немецкой BIG, которая обыграла российскую команду со счётом 2:1 и выбила коллектив с турнира.

В похожей ситуации оказались и «рождённые побеждать». Сначала чемпионы PGL Major Copenhagen 2024 уступили составу Team Spirit из России, а затем попали на HEROIC. Несмотря на то что датская команды выступает на турнире с заменой, NAVI всухую проиграла оппонентам и также покинула соревнование в Далласе.

Ранее в плей-офф IEM Dallas 2024 прошла российская Team Spirit, а также такие команды, как 9z Team, Team Vitality и FaZe Clan.