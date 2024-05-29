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Крис Хемсворт и Аня Тейлор-Джой назвали четыре своих любимых фильма

Крис Хемсворт и Аня Тейлор-Джой назвали четыре своих любимых фильма
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Актёр Крис Хемсворт и актриса Аня Тейлор-Джой дали небольшое интервью порталу Letterboxd в честь премьеры фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса». Артисты составили список из четырёх картин, которые впечатлили их больше всего.

Звезда фильмов Marvel оказался большим любителем мюзиклов и семейных драм. В его списке оказались «Эта замечательная жизнь», «Лабиринт», «Бесконечная история» и «Принцесса-невеста».

Любимые фильмы Криса Хемсворта

  • «Эта замечательная жизнь» (1947)
  • «Лабиринт» (1986)
  • «Бесконечная история» (1984)
  • «Принцесса-невеста» (1987).

Список звезды «Хода королевы» оказался более привычным для современного зрителя. Аня Тейлор-Джой очень любит фильмы «Капитан Крюк», «Почти знаменит», «Интервью с вампиром» и «Форрест Гамп».

Любимые фильмы Ани Тейлор-Джой

  • «Капитан Крюк» (1991)
  • «Почти знаменит» (2000)
  • «Интервью с вампиром» (1994)
  • «Форрест Гамп» (1994).

Ранее о своих любимых фильмах также рассказал Райан Гослинг.

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