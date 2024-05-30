Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Результат матча Team Spirit — FaZe Clan (ИЕМ Даллас по КС2)

Team Spirit обыграла FaZe и вышла в плей-офф IEM Dallas по CS 2 с первого места группы
Аудио-версия:
Комментарии

Российская Team Spirit вышла в плей-офф топ-турнира Intel Extreme Masters Dallas 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 250 тыс. с первого места группы.

В решающей встрече группового этапа «драконы» столкнулись с европейским коллективом FaZe Clan. «Спириты» одолели команду под руководством Финна karrigan Андерсена со счётом 2:0 и заняли первое место в группе B.

CS 2. Intel Extreme Masters Dallas 2024 . Группа B. Финал (верхняя сетка)
29 мая 2024, среда. 23:00 МСК
FaZe Clan
Окончен
0 : 2
Team Spirit

В итоге Team Spirit начнёт своё выступление в плей-офф сразу с полуфинала. «Фейзам» же придётся принять участие в серии четвертьфинала, где их оппонентом станет коллектив, занявший третье место в группе A.

Международный чемпионат IEM Dallas 2024 по Counter-Strike 2 проходит в LAN-формате в период с 27 мая по 2 июня в Далласе, США. В рамках соревнованиях 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 250 тыс.

Материалы по теме
Virtus.pro и Natus Vincere покинули IEM Dallas 2024 по CS2 по итогам групповой стадии
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android