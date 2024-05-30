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«Они потрясающие»: Джон Бон Джови — о состоявшейся свадьбе его сына и Милли Бобби Браун

«Они потрясающие»: Джон Бон Джови — о состоявшейся свадьбе его сына и Милли Бобби Браун
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Культовый музыкант Джон Бон Джови в интервью BBC прокомментировал прошедшую свадьбу его сына Джейка и известной актрисы Милли Бобби Браун. По словам Джона, бракосочетание вышло «потрясающим».

Музыкант подчеркнул, что церемония прошла скромно в кругу семьи и самых близких друзей. Через какое-то время пара хочет устроить более масштабное празднование.

Они потрясающие, абсолютно фантастические! Это была маленькая семейная свадьба, невеста выглядела потрясающе, а Джейк был таким счастливым, насколько только это возможно. Я рад за них.

Ранее говорилось, что свадьбу пары проведёт актёр Мэттью Модайн. Артист вместе с Милли играл в «Очень странных делах»: Бобби Браун исполнила роль Одиннадцать, а Модайн — доктора Бреннера.

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