Летом в России могут представить ещё один аналог YouTube

По данным «РИА Новости», в конце июня в России будет представлен ещё один аналог YouTube, сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин. Деталей сервиса пока нет.

По словам Горелкина, 100%-го аналога американской платформе пока что нет.

В скором времени, в конце июня, на комиссии РОЦИТ будет представлен ещё один аналог YouTube, возможный… Но аналогов пока стопроцентных нет.

Он также считает, что на иностранных хостинг-провайдеров и их реселлеров нужно продолжать оказывать давление. Меры, которые сейчас применяются против нарушителей закона о «приземлении», недостаточны и нужно продолжать давление и также вводить запрет на рекламу.

Горелкин подчеркнул, что направил официальное обращение в Роскомнадзор с просьбой разнообразить меры воздействия на иностранных хостинг-провайдеров.