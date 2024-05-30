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Кинокритик объяснил победу фильма «Анора» с российскими актёрами в Каннском кинофестивале

Кинокритик объяснил победу фильма «Анора» с российскими актёрами в Каннском кинофестивале
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Кинокритик Сергей Сычёв выразил мнение по поводу Каннского кинофестиваля и якобы предвзятого отношения к российским журналистам и актёрам. По мнению Сычёва, ничего подобного не было.

Критик отметил, что в Каннах представили и более сильные фильмы, чем «Анора» с российскими актёрами в касте, однако критики отметили именно ленту Шона Бэйкера.

Но на первом месте было кино, было искусство, была культура. И поэтому жюри совершенно беспристрастно без всякого давления выбрало фильм, который именно им показался наиболее достойным.

Сычёв считает, что в Каннах не было никакой культуры «отмены» русских: фильмы русских режиссёров или режиссёров, принадлежащих к русской культуре, всё равно показывали на конкурсе.

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