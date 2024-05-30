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Вышел трейлер четвёртого и финального сезона «Академии Амбрелла»

Вышел трейлер четвёртого и финального сезона «Академии Амбрелла»
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Netflix выпустил первый трейлер четвёртого и финального сезона сериала «Академия Амбрелла». В ролике показали всех главных героев и события, которые с ними приключатся в конце истории.

Третий сезон шоу закончился тем, что все персонажи лишились своих способностей и решили жить обычной жизнью. Судя по всему, в четвёртом сезоне они как-то вернут свои силы, чтобы в последний раз попытаться спасти весь мир от неминуемой гибели.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

В четвёртом сезоне к своим ролям вернутся Том Хоппер, Роберт Шиэн, Дэвид Кастанеда, Эйдан Галлахер и многие другие. Новичками в шоу станут Ник Офферман и его жена Меган Маллалли, а также актёр Дэвид Кросс.

Премьера четвёртого сезона шоу состоится 8 августа.

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