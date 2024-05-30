Умерла актриса Анастасия Заворотнюк — звезда сериала «Моя прекрасная няня»

По данным Starhit, известная актриса Анастасия Заворотнюк умерла в возрасте 53 лет. Причиной смерти стал рак головного мозга.

Близкие люди Анастасии оставили небольшое сообщение.

Дорогие друзья! Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжёлой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку. О месте и времени прощания мы сообщим сегодня вечером дополнительно.

Актриса получила широкую известность по роли в сериале «Моя прекрасная няня». В 2005 году Заворотнюк сменила Тину Канделаки на посту ведущей программы «Хорошие песни» на канале СТС. Также она вела программы «Кухня для чайников», «Танцы со звёздами», «Танцы на льду».