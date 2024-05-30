Состав Virtus.pro по Counter-Strike 2 лишился тренера

Тренер Virtus.pro Дастан dastan Акбаев покинул состав команды. Информация об этом появилась в социальных сетях клуба.

В анонсе сообщается, что специалист из Казахстана освобождён от обязанностей наставника в ростере «медведей». Кто станет новым тренером VP на постоянной основе, пока неизвестно.

На предстоящем турнире BLAST Premier: Spring Final 2024, который пройдёт с 12 по 16 июня, роль наставника в команде на себя возьмёт аналитик Virtus.pro Павел PASHANOJ Легостаев.

dastan был тренером Virtus.pro начиная с декабря 2019 года. Вместе с ним коллектив стал чемпионом на таких топ-турнирах, как Intel Extreme Masters Rio Major 2022 и Flashpoint Season 2.

На последних чемпионатах российской команде не удалось добиться громких успехов. Так, на ESL Pro League Season 19 «медведи» заняли 5-8-е место, а в рамках BetBoom Dacha Belgrade 2024 и IEM Dallas 2024 коллектив не смог выйти из группы.